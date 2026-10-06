В 2025 году в регионе зарегистрировали 11 935 договоров долевого участия — на 21% больше, чем годом ранее. В июле 2026 года продали 651 квартиру и апартамент, в августе — 736: на 7% и 3% меньше год к году. Средняя цена квадратного метра в августе выросла примерно на 10%, почти до 180 тыс. рублей.

«Похожая картина складывается и в туризме, который традиционно считается одним из главных факторов привлекательности Калининградской области. И здесь важнее смотреть не на оптимистичные прогнозы, а на фактические показатели. Изначально на лето власти ожидали около 880 тыс. туристов — примерно на 7% больше, чем годом ранее. Однако первое полугодие принесло снижение турпотока примерно на 11%, а теперь региональные власти ожидают, что по итогам 2026 года область примет на 6–7% меньше туристов, чем в 2025-м, когда регион посетили около 2,5 млн человек», — пояснила риелтор Мария Кудреватых.

В июле и августе загрузка гостиниц составляла около 80%, но отдых сократился с 10 до 5–7 дней, а летняя выручка упала на 5–15%. Кудреватых связала это в том числе с сезонным удорожанием авиабилетов. По ее оценке, инвесторам важно считать доходность конкретной квартиры: близость к морю не гарантирует окупаемости.

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