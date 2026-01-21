Российский рынок недвижимости в 2026 году ждет очередная трансформация

Согласно анализу центра М2, опирающегося на данные Роскадастра, в декабре 2025 года наблюдался двукратный рост (100%) ипотечных операций по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако в январе 2026 года, наоборот, ожидается снижение выдачи ипотечных займов, что говорит об очередной трансформации рынка недвижимости, сообщает Газета.ru .

«Мы ожидаем, что объем выдач ипотеки в январе снизится до 227 млрд рублей, что в несколько раз меньше декабрьского рекорда. Количество неипотечных сделок также сократится — примерно до 112 тыс. Эта пауза носит естественный характер и позволяет банкам адаптировать продукты и процессы под новые рыночные условия. Учитывая итоги 2025 года и прогнозы на ближайший период, рынок готовится к трансформации: от модели, зависимой от государственных субсидий, к более сбалансированной и диверсифицированной структуре, основанной на фундаментальных экономических условиях и долгосрочном спросе на жилье», — рассказал заместитель руководителя департамента стратегии и финансов экосистемы недвижимости М2 Яков Новожилов.

Аналитики полагают, что рынок недвижимости находится на пороге очередной фазы изменений. По мнению специалистов, такая картина отражает смещение покупательского интереса в сторону ипотечного кредитования, что связано с уменьшением ключевой ставки. Если в декабре 2024 года ипотека составляла 23% от всех сделок на рынке многоквартирных домов, то сейчас эта цифра увеличилась до 42%.

В декабре 2025 года был отмечен общий подъем активности на рынке недвижимости. Количество регистраций сделок в ЕГРН превысило ноябрьский показатель на 37%, а декабрь 2024 года — на 5%. Традиционно конец года стимулирует граждан к завершению крупных имущественных сделок. Снижение ключевой ставки также подстегнуло спрос на ипотеку, что позитивно отразилось на общем количестве сделок. Дополнительным стимулом послужили анонсированные изменения в критериях выдачи льготной ипотеки, вступающие в силу с февраля 2026 года, побуждая семьи воспользоваться старыми условиями кредитования.

В целом за 2025 год в ЕГРН зарегистрировано на 11% меньше сделок с недвижимостью, чем в 2024 году. По мнению экспертов, данная динамика обусловлена эффектом высокой базы предыдущего года, когда действовала льготная ипотека под 8% и более лояльные условия других государственных программ. Кроме того, ключевая ставка в первой половине 2024 года была существенно ниже, чем на протяжении всего 2025 года.

