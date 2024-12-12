Российские девелоперы избавляются от земельных участков, купленных под застройку

Российские застройщики начали продавать земельные участки, которые приобрели под застройку. Это обусловлено непростым положением дел в строительной отрасли, сообщает газета «Известия» .

По данным представителей бизнеса, к реализации земельных участков уже приступили такие крупные игроки рынка, как группа «Самолет», ПИК и Sminex. При этом продажа земельных участков осуществляется по всей стране. Также ожидается изменение долей рынка в топ-10 ведущих столичных застройщиков.

Процесс продажи земельных участков под застройку начался после повышения ключевой ставки. Кредиты стали значительно дороже, что привело к снижению спроса. Для многих россиян сейчас земельный банк — возможность быстро получить деньги и разместить их на депозите. Если девелоперы не реализуют участки и ничего на них не построят, то компании понесут убытки.

При этом сами застройщики попытки избавиться от купленной земли отрицают и объясняют свои действия «оптимизацией земельного банка». Эксперты считают, что застройщики намерены уменьшить бремя выплат по кредитам, используя этот метод в условиях высоких процентных ставок. Дальнейшая судьба отрасли будет зависеть от состояния экономики страны в целом.

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