Россияне в 2 раза чаще стали арендовать жилье на новогодние праздники

Аналитики Росгосстраха и сервиса OneTwoTrip сообщили, что спрос на аренду жилья в России на новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года остался на уровне прошлого года. При этом бронирования в этот период совершаются вдвое чаще, чем в остальное время декабря, сообщает Газета.ru .

По данным Росгосстраха и сервиса OneTwoTrip, россияне чаще всего выбирают апартаменты для аренды на новогодние каникулы — на них приходится 60% всех бронирований. Целый дом предпочитают 28% туристов. Обычно квартиры арендуют компании из 3–4 человек, а дома и коттеджи — группы по 5 человек, оформляя бронирование на 2 или 4 дня. Средняя стоимость аренды жилья в этот период составляет 13 600 рублей за ночь.

Среди самых популярных направлений для новогоднего отдыха выделяются Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Пятигорск, Тюмень, Сочи и Геленджик.

В Росгосстрахе отметили, что спрос на краткосрочные полисы страхования жилья возрастает в праздничные периоды, особенно перед Новым годом. Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности Юлия Серова пояснила, что в это время увеличивается риск повреждения имущества из-за активного празднования и технических неисправностей.

