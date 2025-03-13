Россияне стали чаще интересоваться покупкой первичного жилья

Предложение новостроек в России выросло на 30% за год

Итоги февраля 2025 года на рынке первичного жилья в России показали, что в среднем по стране выбор квартир в новостройках вырос на 30% по сравнению с февралем прошлого года. Однокомнатных квартир стало больше на 39%, студий — на 37%, двухкомнатных объектов — на 26%, трехкомнатных — на 12%. Предложение по сравнению с февралем 2024 года увеличилось в 27 из 41 города исследования, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Недвижимость».

Больше всего выбор вырос в Воронеже (в 3 раза), Астрахани (в 2,5 раза), Ярославле (в 2,3 раза), Калининграде (в 2,2 раза), Уфе и Казани (в 2 раза в каждом). За месяц выбор квартир в новостройках увеличился на 3%. Положительная динамика за месяц зафиксирована в 27 из 42 городов исследования.

Рост активности покупателей

Интерес к первичному жилью на платформе относительно января 2025 года увеличился на 11%. Однокомнатные квартиры стали более востребованы — на 18%, студии — на 13%, двухкомнатные варианты — на 10%, трехкомнатные — на 4%.

Месяц к месяцу активность потенциальных покупателей на первичном рынке выросла в 25 из 41 города исследования. В Воронеже спрос стал выше на 48%, в Тюмени — на 36%, в Калининграде — на 34%, в Москве и Самаре — на 25% в каждом, в Новосибирске — на 23%, в Хабаровске — на 22%, в Краснодаре — на 19%.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что, несмотря на рост популярности, снижения цен на новостройки не ожидается.

«Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств. Актуальным инструментом снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки. Также многие застройщики предлагают скидки, поэтому при поиске жилья стоит внимательно изучить доступные предложения», — заявил Алексеев.

Цены на новостройки

За месяц в среднем по России стоимость квартиры на первичном рынке не изменилась, а в 14 из 41 города исследования снизилась: в Туле — на 3%, в Волгограде и Красноярске — на 2% в каждом, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Ярославле — на 1%. Год к году жилье в новостройках стало дешевле в Ярославле (-9%) и Ставрополе (-1%).

По итогам февраля 2025 года дешевле всего купить квартиру в новостройке можно было в Ульяновске (5,4 млн рублей), Ярославле (5,5 млн рублей), Брянске (5,6 млн рублей), Рязани (5,7 млн рублей), Смоленске, Саратове и Ижевске (по 5,8 млн рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Москве (24,5 млн рублей), Сочи (21,8 млн рублей), Казани (11,9 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,3 млн рублей).

В среднем стоимость квадратного метра в новостройках Москвы составляет 415 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 242 тыс. руб. Самая низкая стоимость квадратного метра в Смоленске — 99 тыс. руб.