Лаконичность и никаких излишеств: россияне массово экономят на ремонте

Каждый второй опрошенный россиянин (50%) вынужден экономить на ремонте и отделке квартиры и не готов потратить на работы больше 500 тыс. рублей. При этом основной бюджет уходит именно на отделку квартиры, а вот на ее обустройство остается не более 100 тыс. рублей. В этом признался каждый четвертый респондент (24%). Почти столько же (26%) планируют экономить на отделке, оставляя на обустройство квартиры не менее 300 тыс. рублей. Данные исследования предоставила РИАМО компания Level Group.

Существенная доля опрошенных имеет бюджет от 500 тыс. до 1 млн рублей — на такую сумму рассчитывает каждый пятый (19%). При этом респонденты признались, что планируют экономить именно на обустройстве квартиры, выбирая минимализм в интерьере и ограничивая траты на технику и мебель в 300 тыс. рублей.

Меньше всего оказалось тех, кто готов вложиться в отделку и обустройство квартиры, потратив на это более 1 млн рублей (6%). Респонденты с таким бюджетом считают, что квартиру нужно обустраивать с расчетом на долгие годы, поэтому важны качество, дизайн и современные решения.

«По нашим данным, сегодня на рынке 46% квартир предлагается без отделки. Доля квартир с отделкой — 54%, из которых около 30% — отделка „под ключ“, а около 20% — отделка white box. Это предчистовая отделка, предполагающая, что грязные и громкие работы сделает застройщик, а покупателю останется только выбрать цвета будущего интерьера и финишные покрытия. При этом в сегменте новостроек комфорт-класса только 33% лотов предлагается без отделки, а доля лотов с отделкой — 67% (49% с финишной отделкой, 18% — с white box)», — отметил руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.