Россиянам рассказали, в каких странах лучше приобрести недвижимость в 2025 году

Лучше всего в 2025 году покупать недвижимость в России и Таиланде

Эксперты экосистемы Kalinka составили рейтинг стран, где в 2025 году ожидается наибольший объем инвестиций в недвижимость от россиян, сообщает Газета.ru .

По прогнозам специалистов, на первом месте в плане привлекательности для вложений в недвижимость останется Россия, в частности, Москва и Сочи. Прибыльность от инвестиций в ликвидные высокобюджетные проекты в этих городах может достигать 20%.

Алтай также демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность, а Крым имеет потенциал, однако это зависит от дальнейшего политического контекста.

Интерес к дорогой российской недвижимости растет на фоне возвращения капиталов и поиска стабильных вложений в условиях экономической неопределенности.

Второе место занимает Таиланд, ставший лидером по количеству сделок среди россиян в этом году, а на его долю приходится 16% запросов. Ожидается, что интерес будет расти, с доходностью до 15% в год.

Также Бали, Индонезия, привлекает россиян, с доходностью до 40% при перепродаже и 12-15% при аренде.

На рынке ОАЭ недвижимость все еще пользуется спросом, несмотря на снижение интереса со стороны россиян, что связано с трудностями в переводе средств. Саудовская Аравия же предлагает выгодные условия для инвесторов.