Россиянам рассказали, как утеплить лоджию без нарушений и штрафов

Вопросы улучшения жилищных условий, включая утепление балконов и лоджий, по-прежнему волнуют многих жителей России. Однако не все владельцы квартир осведомлены о том, как выполнить такие работы в рамках закона, рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает RT.

«Современные технологии позволяют сделать лоджию или балкон комфортным дополнительным пространством, но важно соблюдать установленные нормы. Несанкционированные изменения могут привести к конфликтам с управляющей компанией и даже судебным разбирательствам», — сказал Чаплин.

Как отметил парламентарий, важно понимать разницу между работами, не требующими разрешения, и теми, для которых оно обязательно. К примеру, монтаж остекления с аналогичными характеристиками не требует согласования. Но если вы планируете переделку конструкции, снос части стены или монтаж системы подогрева пола, нужно получить разрешение от местных органов власти, а в некоторых случаях — согласие других владельцев квартир в доме.

Никита Чаплин напомнил, что лоджия входит в состав общего имущества многоквартирного здания. Любые работы, затрагивающие фасад или несущие элементы, должны быть согласованы. В противном случае владелец может столкнуться не только со штрафами, но и с требованием восстановить первоначальный вид. Для законного проведения ремонта, по его словам, необходимо подготовить проект в аккредитованной организации, согласовать его с управляющей компанией, а затем подать заявление в администрацию, приложив все необходимые документы.

«Если все сделать правильно, утепление лоджии не повлияет на гарантийные обязательства застройщика. Главное — не нарушать строительные нормы и своевременно оформлять разрешения», — отметил депутат.

Чаплин призвал граждан не игнорировать официальные процедуры. Следование закону избавит от потенциальных неприятностей и позволит обустроить уютное пространство без угрозы для себя и окружающих.