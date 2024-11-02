Россиянам предлагают купить две квартиры в Москве за миллиарды рублей

Специалисты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок, затем сообщили РИАМО, что в Москве продаются одни из самых дорогих квартир — за 1,8 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.

Россияне могут купить пятикомнатную квартиру на улице Пречистенка в районе Хамовников за 1,8 млрд рублей. Общая площадь жилья составляет 470 квадратных метров. Одна из самых дорогих квартир столицы располагается на пятом этаже исторического особняка «Пречистенка, 13».

Здание, где располагается дорогостоящая недвижимость, построили в 1912 году по заказу владельца торгово-строительного акционерного общества Якова Рекка. По словам автора объявления, все элементы декора в квартире подобраны по индивидуальному дизайн-проекту, а дополнительным украшением интерьера служат колонны и расписные стены. Квартира также имеет функциональную планировку, высокие потолки и большое количество окон с панорамным видом на улицу Пречистенка. Объект находится рядом со станцией метро «Кропоткинская».

Еще один вариант, представленный на платформе, — просторная шестикомнатная квартира площадью 423 квадратных метров. Эта квартира находится в Бутиковском переулке, в том же районе Хамовники, ее стоимость составляет 1,6 млрд рублей.

В квартире есть просторная гостиная-столовая с зоной кухни, пять спален с собственными ванными и гардеробными, гостевой санузел и постирочная комната. Зданиe располагается в непосредственной близости от Пречистенской набережной, в шаговой доступности от станций метро «Парк культуры» и «Кропоткинская». Согласно объявлению, из квартиры открывается красивый вид на Москву-реку, памятник Петру I и Парк «Музеон».