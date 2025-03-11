Россиянам ответили, за какую недвижимость можно не платить налог

Вспомогательные постройки на участке — теплицу, гараж, сарай — необходимо ставить на кадастровый учет и оформлять право собственности на них. Согласно федеральной норме, предельная ставка налога составляет 0,5% от кадастровой стоимости, которая определяется при первичной постановке на учет. Впоследствии стоимость поддается корректировке минимум раз в 5 лет. Считается, что цена объекта должна соответствовать рыночной стоимости или стоимости строительства.

«От налогообложения освобождается одна хозпостройка площадью до 50 кв. м», — добавил Мезенцев в эфире радио Sputnik.

Эксперт предупредил, что налог за такие постройки не берется, однако многие оформляют собственность на строение, чтобы подтвердить права.

Также существует ряд льготных категорий, освобожденных от уплаты налога: пенсионеры, многодетные семьи и т. д. За одну квартиру, дом, гараж, баню или участок до 600 кв. м они не платят налог. Льготник может иметь все перечисленные пункты и не платить ни рубля, в то время как обычный работающий человек за баню площадью 70 кв. м должен платить налог около 1 тыс. рублей.