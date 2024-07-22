Россиянам ответили, как купить жилье после отмены льготной ипотеки

Кандидат экономических наук, профессор Российской академии естествознания Елена Молокова назвала способы покупки жилья после отмены льготной ипотеки. По ее мнению, рынок стабилизируется, предварительно, к весне 2025 года, — тогда ставка начнет снижаться, а платежи по ипотеке станут более доступными, сообщает aif.ru .

По мнению эксперта, введение льготных ипотечных программ было ошибкой, но стоимость жилья выросла не из-за них. По ее словам, цена за квадратный метр стала увеличиваться, когда банки и девелоперы начали реализовывать новые совместные инициативы и программы. В результате появились ипотечные ставки, составляющие всего 0,01% на новые квартиры, но при этом застройщики значительно повысили стоимость жилья.

В 2024 году желающим обзавестись жильем могут помочь различные государственные инициативы, такие как «IT-ипотека», «Сельскохозяйственная ипотека», а также специализированные программы регионов.

Ипотека, по мнению специалиста, также становится более адресной. Помимо этого, в каждом регионе России остались свои кредитные продукты и субсидированные программы.

Эксперт рекомендовала, по возможности, не торопиться с приобретением жилья. По ее словам, рынок недвижимости стабилизируется к весне 2025 года, если в стране и мире не произойдет никаких глобальных политических и экономических событий. Ставка по ипотеке будет снижаться, а платежи станут более доступными, считает Молокова. Специалист также посоветовала копить деньги для первоначального взноса на квартиру, закрывать действующие кредиты и улучшать свою кредитную историю.

Чтобы снизить переплату по кредитам, эксперт рекомендовала, в первую очередь, следить за динамикой рынка, провести анализ мер поддержки, под которые может попасть человек, и не бояться высоких ставок.

Что касается вторичной недвижимости, цены на нее могут просесть только на 5-10%, полагает Молокова.