Россиянам грозят дефолты при покупке жилья в рассрочку

По мнению Центробанка, увеличение в стране продаж квартир в рассрочку несет риски для покупателей и для продавцов, сообщает РБК .

Банк России отметил повышение продаж жилья в рассрочку вместо обычной ипотеки в стране. Сейчас регулятор обсуждает с профильными ведомствами данную практику.

Как считает представитель ЦБ РФ, есть три основных риска рассрочки на жилье. Первое — это скрытый рост долговой нагрузки покупателей, второе — непрозрачность правил продажи объекта, третье — ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу.

«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами. Наша цель — учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий», — пояснил представитель регулятора.

Директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов рассказал, что ранее участники рынка обсуждали риски «ипотечного пузыря», а на сегодняшний день есть основания рассматривать формирование «пузыря рассрочек». Доля подобной продажи жилья у застройщиков растет, она может достигать и 60%. Специалист назвал это не очень хорошей тенденцией.

Опрошенные участники рынка уточнили, что сами контролируют долю рассрочек в своих продажах и структуру сделок. Они требуют от клиентов минимальный первоначальный взнос. При этом они также признают, что существуют и участники рынка, предлагающие покупателям «агрессивные» схемы.

Еще застройщики удлиняют сроки рассрочки. Если раньше купить жилье по такой схеме можно было в среднем на срок до двух лет, то сейчас часть компаний предлагает делать платежи в течении пяти-семи лет, добавил Азизов.