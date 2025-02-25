Россиян предупредили, что многим придется платить за уличный туалет на даче

Современная система налогообложения стремится к совершенству, интегрируя новые способы контроля и получения налогов с жителей страны. Власти опираются на то, что наличие имущества подразумевает использование возможности дополнительно пополнить бюджет, так как это является важным источником для финансирования различных сфер жизни. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, для чего это делается, сообщает Общественная Служба Новостей .

Юрист заявил, что такая система направлена в первую очередь на пополнение источников финансирования. Уже сейчас налогом облагаются и собственники автомобилей, и земельных участков.

«И с кого собирать? Именно с тех, у кого что-то есть и человек, чтобы не лишиться этого проще заплатить <…> Когда это закончится, наверное, будут уже требовать и плату за воздух. Ну дай Бог, это не скоро настанет», — добавил эксперт.

Кваша заявил о том, что это не означает внедрение двойной системы контроля, а внедрение двойной системы обязательств. Частные лица обязаны регистрировать все свое имущество, потому что есть вероятность, что их оштрафуют. Это создает иллюзии выбора: значительно легче заплатить налог, нежели понести убытки для себя. Государство продемонстрирует порку для тех, кто не зарегистрировался, чтобы показать остальным пример. Таким образом общество привыкнет к обязательным платежам.

Однако пока не все постройки подлежат регистрации. Обязательно регистрация для конструкций, которые имеют фундамент и не могут быть перемещены без ущерба. Например, мобильные конструкции не подлежат учету, зато такие стационарные здания, как туалеты уже подлежат.