Росреестр Подмосковья занимается улучшением процесса предоставления госуслуг

На территории Подмосковья управлением Росреестра совместно с правительством Московской области реализуется план мероприятий по оптимизации учетно-регистрационных действий на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

По состоянию на ноябрь 2024 года уже достигнуты значимые результаты, в том числе по ключевым для ведомства направлениям: ипотека за один день, сокращение доли приостановлений и сроков осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально значимых объектов недвижимости, приоритетных для региона инвестиционных проектов при подаче документов в электронном виде, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости, государственная регистрация прав участников долевого строительства на переданные им объекты долевого строительства по заявлению застройщика, наполнение единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями о границах административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и иных объектов недвижимости, а также общему повышению качества предоставляемых электронных услуг.

При взаимодействии управления с правительством Московской области на территории региона реализуются следующие приоритетные проекты:

«Земля для стройки» в рамках которого формируется информационная база выявленных земельных участков, пригодных для жилищного строительства. За указанный период целевой показатель достигнут — на территории региона выявлено 9 077,25 га земли потенциально подходящей для строительства жилья;

«Земля для туризма». Проект нацелен на вовлечение в оборот земельных участков для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Управление и правительство Московской области на постоянной основе проводят совместную работу по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг Росреестра и повышению качества и доступности учетно-регистрационных процедур, направленных на защиту имущественных прав граждан и улучшение жилищных условий», — отметила Дарья Проникова, заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.