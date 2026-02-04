Росреестр Подмосковья в 2025 году проверил использование 20,9 тыс га земли

Управление Росреестра по Московской области в 2025 году провело 1 995 мероприятий по федеральному земельному надзору, охватив участки площадью 20,9 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Государственные инспекторы по использованию и охране земель в Подмосковье в 2025 году провели 659 профилактических и 1 336 контрольных мероприятий. В ходе работы специалисты объявили 446 предостережений о недопустимости нарушений и провели 197 консультаций для контролируемых лиц.

Из общего числа контрольных мероприятий 1 302 прошли без взаимодействия с владельцами участков, а 34 — с их участием. Для повышения эффективности надзора инспекторы использовали мобильное приложение «Инспектор», с помощью которого провели 50 мероприятий, включая 35 консультаций и 15 контрольных проверок.

Мобильное приложение позволяет проводить мероприятия дистанционно, предоставлять документы и получать результаты проверок через портал «Госуслуги». Заместитель руководителя управления Владимир Бирюков отметил, что применение современных методов контроля и профилактики способствует своевременному выявлению и предупреждению нарушений земельного законодательства. Также ведется работа по наполнению ЕГРН актуальными сведениями для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.