Росреестр Подмосковья проводит онлайн-консультации по земельным вопросам

Жители и предприниматели Подмосковья могут получить консультации по вопросам земельного надзора в режиме онлайн с помощью мобильного приложения «Инспектор», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Управление Росреестра по Московской области напомнило о возможности дистанционного консультирования по вопросам федерального государственного земельного контроля через мобильное приложение «Инспектор». Сервис доступен гражданам, индивидуальным предпринимателям и организациям.

Для получения консультации необходимо скачать приложение, авторизоваться через ЕСИА и подать заявку на портале Госуслуг в разделе «Контроль и надзор». В заявке указываются уровень контроля, орган Росреестра, вид контроля, вопрос, а также удобные дату и время. После согласования заявителю приходит ссылка для подключения к онлайн-консультации с госземинспектором.

Через приложение можно получить разъяснения по вопросам организации и осуществления земельного надзора, порядку контрольных мероприятий, обжалованию действий должностных лиц, а также по нормативным актам. Новый сервис помогает гражданам и бизнесу лучше ориентироваться в требованиях законодательства и способствует снижению числа нарушений.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Надежда Мешкова отметила, что приложение делает процесс консультирования прозрачным и позволяет отказаться от бумажной документации, что ускоряет и повышает эффективность работы. В 2025 году с помощью сервиса проведено 32 онлайн-консультации из 194, а также объявлено 360 предостережений о недопустимости нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.