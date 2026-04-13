Росреестр Подмосковья проведет 15 апреля горячую линию по земле

Телефонную линию по вопросам освоения земельных участков проведет 15 апреля управление Росреестра по Московской области. Жители Подмосковья смогут получить разъяснения о признаках неиспользования земли и требованиях законодательства с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Специалисты разъяснят порядок освоения участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земель. Гражданам расскажут, какие признаки свидетельствуют о неиспользовании земли и какие меры необходимо принять для устранения возможных нарушений.

Федеральный закон № 307-ФЗ, вступивший в силу 1 марта 2025 года, установил трехлетний срок для освоения таких участков. Норма касается прежде всего заболоченных, захламленных и заросших территорий. Собственникам предоставляется дополнительное время для проведения необходимых работ — очистки от мусора, осушения и выравнивания рельефа.

Перечень обязательных мероприятий закреплен распоряжением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2025 года № 1021-р. Кроме того, с 1 сентября 2025 года действует постановление правительства РФ № 826, которое определяет критерии неиспользования земель и помогает оценить соответствие их фактического использования целевому назначению.

«Введение новых правил направлено на повышение качества использования земельных ресурсов и дополнительную защиту граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламленными территориями. Важно, чтобы собственники смогли своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства и использовать землю по целевому назначению», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.