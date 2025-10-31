Роскадастр Подмосковья разъяснил порядок уточнения границ земельных участков

сегодня в 19:52

Роскадастр Подмосковья напомнил жителям о необходимости проверки и уточнения границ земельных участков для проведения сделок и других юридических процедур, сообщает 360.ru .

Роскадастр Подмосковья занимается постановкой границ территориальных зон и муниципальных образований, а также предоставляет характеристики объектов недвижимости. Глава регионального филиала Наталья Адигамова пояснила, что комплексные кадастровые работы — одно из ключевых направлений деятельности организации.

Вся информация о недвижимости должна быть внесена в государственный реестр. Если границы участка или построек не определены, совершать сделки с такими объектами невозможно. Это правило защищает права покупателей.

Для уточнения границ земельного участка можно заказать выписку через портал «Госуслуги», МФЦ или онлайн-сервис Росреестра. Наталья Адигамова подчеркнула, что качество данных о недвижимости влияет на формирование налогооблагаемой базы по имущественным налогам.

Перед проведением важных процедур, например, установкой нового забора, рекомендуется проверить границы участка и при необходимости вызвать кадастрового инженера.