Робот красит стены строящегося детсада в ЖК «Южная Битца» Ленинского округа

В жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском городском округе Подмосковья, при строительстве нового детского сада на 325 воспитанников используется современная технология — робот-художник, расписывающий стены, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В «Южной Битце» застройщик внедрил роботизированный комплекс для создания художественного оформления от компании ArtRobots. Этот комплекс применяется для росписи внутренних стен строящегося детского сада, рассчитанного на 325 мест. Использование робота-отделочника позволило значительно ускорить процесс нанесения рисунков на внутренние поверхности, сократив время работы в три раза. Робот способен с высокой точностью создавать сложные изображения, обрабатывая до 4 кв. метров в час», — уточняется в сообщении.

Общая площадь художественной росписи в детском саду составит более 1 тыс. кв. м. Контроль за выполнением задач и соблюдением сроков осуществляется в автоматическом режиме, через компьютерную систему. Изображения наносятся с помощью ультрафиолетового робота, в работе используются UV краски, которые моментально закрепляются на поверхности. Такие стены можно мыть и протирать.

В отделе строительства администрации Ленинского городского округа сообщили, что фасад детского сада уже завершен, отделочные работы близки к завершению, начался процесс поставки необходимого оборудования и мебели. Планируется также благоустройство прилегающей территории, установка теневых навесов, озеленение и обустройство игровых площадок.

ГК ФСК реализует проект «Южная Битца» под маркой «1-й ДСК». В рамках проекта уже возведены 10 жилых зданий, два детских сада вместимостью 325 детей каждый, школа на 1 550 учащихся и поликлиника, рассчитанная на 355 посещений в смену. В настоящее время ведется строительство еще одной школы, рассчитанной на 1150 учеников, и нового жилого корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.