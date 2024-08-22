Ряд объектов во Власихе передадут бизнесу по программе «Недвижимость за 1 рубль»

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук заявил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что ряд объектов в ЗАТО передадут предпринимателям по программе «Недвижимость за 1 рубль», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

При реализации социального проекта в одном из объектов разместят Академию спорта и творчества «Красная звезда». Здесь будут студии вокала и хореографии, брейк-данса и хип-хопа, гитары и ударных, джампинга и фитнеса, студии раннего развития и актерского мастерства для малышей, спортивные секции и кафе.

Также Потапчук рассказал Воробьеву о новом инвесторе. Он начнет строительство воскресной школы при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца. Она будет воздвигнута в память о погибшем на спецоперации протоиерее Михаиле Васильеве. Школа будет находиться рядом с Соборной площадью.

Ранее Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.