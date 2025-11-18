Риелтор рассказала о ценах на загородные дома в новогодние праздники

Стоимость аренды коттеджа в Москве на Новый год выросла до 500 тыс руб в сутки

Аренда загородного коттеджа с баней, бассейном и камином на Новый год в Москве и Подмосковье может обойтись до 500 тысяч рублей в сутки, заявила риелтор Наталья Перескокова, сообщает Life.ru .

Перескокова рассказала, что в новогодние праздники спрос на аренду загородных домов традиционно высок, а цены увеличиваются на 50–150%. Даже 31 декабря остается шанс найти подходящий вариант, однако стоимость будет максимальной.

Эксперт отметила, что на цену влияет не только расположение, но и транспортная доступность, тип дома и наличие удобств, таких как баня, бассейн, парковка и мангальная зона. Наибольшим спросом пользуются современные коттеджи в поселках с развитой инфраструктурой и организованными праздничными мероприятиями.

По словам Перескоковой, экономичные дома площадью 100–150 квадратных метров с бассейном сдаются за 70–80 тысяч рублей в сутки, комфортные современные коттеджи — за 120–150 тысяч рублей, а премиум-класс может стоить до 500 тысяч рублей в сутки. Пакет аренды с 28 декабря по 3 января обойдется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В самые востребованные даты, с 31 декабря по 2 января, цены достигают 100–200 тысяч рублей в сутки, а премиальные варианты — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Риелтор также посоветовала рассмотреть дома в соседних областях, где аренда на все каникулы с 28 декабря по 10 января может стоить 250–300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.