Риелтор Чурилов: аренда жилья в Москве подорожает минимум на 10%

Ранее руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков спрогнозировал для Life.ru пик спроса на арендные квартиры в августе, что, по его мнению, приведет к небольшому росту цен, который нормализуется уже в сентябре по мере снижения ажиотажа.

«Если спрос на ипотеку упадет на 20%, то аренда жилья подорожает не менее чем на 10%. На меньшее рассчитывать не стоит, поскольку собственники повышают арендную плату минимум на 5 тысяч рублей. При этом подорожание аренды может произойти не только из-за того, что владельцы жилья повысят цены, но и по той причине, что дешевые предложения на рынке быстро разберут и останутся квартиры среднего ценового сегмента и выше», — объяснил Чурилов.

Если же осенью ужесточат условия по семейной ипотеке, это спровоцирует еще один мощный скачок арендных цен, считает риелтор.