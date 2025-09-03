РФ продолжит финансировать ипотечные льготы для стимулирования рынка жилья

Более 100 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на поддержание льготных ипотечных программ и обслуживание уже выданных кредитов. Кабинет министров намерен и дальше помогать россиянам в улучшении жилищных условий через субсидирование процентных ставок по основным ипотечным предложениям, сообщает АБН24 .

По словам специалиста в сфере недвижимости Инны Семко, такие меры могут стать сигналом для потенциальных покупателей жилья о благоприятном моменте для совершения сделок. Правительство выделило средства на поддержку ипотечных программ. Основной объем финансирования — 53,4 млрд рублей — будет направлен на «Семейную ипотеку», что позволит семьям с детьми продолжать получать жилищные кредиты под 6% годовых.

Для сохранения условий по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся 1 июля 2024 года «Льготной ипотеки» зарезервировано 37,4 млрд рублей. Наименьшая сумма — 9,6 млрд рублей — пойдет на развитие ипотечных программ в Дальневосточном и Арктическом регионах со ставкой всего 2%.

По словам официальных лиц, такое распределение средств гарантирует, что заемщики, уже оформившие льготные кредиты, не столкнутся с повышением процентных ставок, а их ежемесячные платежи останутся неизменными.

По мнению эксперта, текущий период особенно благоприятен для приобретения недвижимости на вторичном рынке, где появляется все больше новых предложений с более гибкими условиями и ценами ниже, чем в новостройках от застройщиков.

Цены на вторичном рынке жилья могут укрепиться при дальнейшем снижении процентных ставок, что делает длительное ожидание покупки потенциально невыгодным. По словам Семко, хотя старые панельные здания вряд ли значительно вырастут в цене, более современные объекты имеют все шансы приблизиться по стоимости к новостройкам. Она подчеркнула, что решение об ипотечном кредитовании должно приниматься индивидуально, поскольку за 15-летнюю практику ей встречались как клиенты, испытывавшие трудности с выплатами, так и те, кто без проблем погашал кредит досрочно.