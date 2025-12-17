РЭО вложит 4,5 млрд рублей в комплекс по обращению с отходами в Магаданской области

В Магаданской области подписано концессионное соглашение о возведении важнейшего для территории комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Реализация проекта ведется в рамках установленного плана; подача заявки на получение кредита от Российского экологического оператора намечена на ближайшее время, а старт финансирования ожидается во втором квартале 2026 года, сообщила пресс-служба РЭО.

Строительство комплекса осуществит концессионер ООО «Магаданская экологическая концессия». Его проектная мощность предусматривает обработку 55,4 тысячи тонн ТКО в год, утилизацию (компостирование) — 22,5 тысячи тонн в год и размещение — 23 тысячи тонн в год. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на декабрь 2028 года.

Общий объем инвестиций в проект составит приблизительно 6 млрд рублей. Областной бюджет обеспечит софинансирование в виде капитального гранта на сумму 1,14 млрд рублей. Часть этих средств будет выделена уже в 2025 году, что даст возможность начать работы в сжатые сроки. Основное финансирование в размере около 4,5 млрд рублей предоставит Российский экологический оператор в форме льготного займа.

«Магаданская область делает стратегически важный шаг — формирует комплексную систему обращения с отходами, которая позволит увеличить объем обработки и утилизации, снизить нагрузку на полигоны и обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. Проект полностью подготовлен к финансированию и соответствует требованиям государственных экспертиз», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Проектно-сметная документация по объекту уже готова и имеет положительные заключения государственных экспертиз.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — формирование в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.