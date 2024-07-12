Рентгенолаборант МОЦОМДа получила сертификат на приобретение жилья

Рентгенолаборант лучевой и магнитно-резонансной диагностики детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Светлана Денисенкова получила сертификат на приобретение жилья в рамках программы социальной поддержки медицинских работников Минздрава Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Социальная программа сделала реальностью приобретение жилья в Люберцах. Выбрали с мужем и двумя детьми трехкомнатную квартиру в современном жилом комплексе, недалеко от работы. Очень рады такой возможности!», — рассказала специалист.

За 8 лет действия программы такие свидетельства получили уже более 1 800 медработников. Получить сертификат «Социальной ипотеки» могут врачи, фельдшеры, медсестры, рентген-лаборанты и акушеры. В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

В Подмосковье, помимо «Социальной ипотеки», действует большое количество других мер соцподдержки медицинских работников. Ознакомиться с ними можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.