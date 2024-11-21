Ремонт центра допобразования для детей «Дружба» в Дубне идет по графику

В здании центра дополнительного образования для детей «Дружба» в г. о. Дубна сейчас много рабочих. Ремонт идет быстро — на данный момент заменены кровля и окна, инженерные коммуникации, смонтированы и запущены системы вентиляции, отопления. Черновая отделка подходит к концу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Второй этаж уже подготовлен под чистовую отделку, залита стяжка, уложена плитка. На первом этаже сегодня будем заливать стяжку. Фасад у нас будет к 10 декабря готов, в принципе, в сроки мы укладываемся, проблем не видим никаких», — пояснил директор компании-подрядчика Георгий Денисов.

На объекте трудятся более тридцати человек — подрядчики уверяют, что этого достаточно, чтобы уложиться в сроки, но при необходимости готовы увеличить количество специалистов. Работы осуществляются в рамках госпрограммы Московской области. В Дубне этому объекту уделяют особое внимание — сотрудники администрации, депутаты часто бывают в этом здании.

«Для нас это очень ответственный проект — мы впервые вошли в областную программу по капитальному ремонту центров детского творчества», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ремонт центра «Дружба» стартовал еще весной, и то набирал, то сбавлял темп. «Сейчас мы видим, что активно ведутся работы» — говорят педагоги.

«Мы очень надеемся, что скоро мы войдем в свой дом — любимый дом. Любимый не только педагогами, но и детьми, потому что это дом творчества, дом радости, дом счастья», — говорит директор центра дополнительного образования для детей «Дружба» Антонина Нестерова.

Сейчас ребята занимаются на разных площадках — задействованы школы, детские сады. В творческих объединениях «Дружбы» рекордный набор — 1 800 человек. Из них 600 будут ходить именно в это здание.

«Проект включает в себя и шесть миллионов на закупку оборудования. Сейчас идет обсуждение — что лучше, чтобы действительно это было интересное обучение для наших детей», — отметил председатель совета депутатов г. о. Дубна, член фракции «Единая Россия» Александр Руденко.

Завершить все работы в этом здании, включая монтаж яркого фасада, должны до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.