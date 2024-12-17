Ремонт помещений продолжается во Дворце культуры «Цементник» Коломны

Во Дворце культуры «Цементник» г. о. Коломна продолжается текущий ремонт помещения, в котором проходят занятия сразу двух творческих коллективов — спортивно-оздоровительного кружка с элементами русской воинской культуры «Русичи» и оздоровительного коллектива спортивной борьбы (Самбо), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители уже разобрали в зале старые плинтусы, оциклевали напольное покрытие из досок, также проведена улучшенная окраска пола масленичными составами по дереву. Стены помещения очищены от старой краски, а цементная штукатурка обработана нейтрализующим раствором.

«Текущий ремонт помещения для занятий очень важен для создания комфортной и функциональной среды обучения. Это является ключевым фактором для успешного образовательного процесса», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Стоимость ремонтных работ составляет 968 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.