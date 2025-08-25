сегодня в 18:55

Ремонт подъездов в МКД на Олимпийском проспекте Мытищ подходит к завершению

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Мытищи Станислав Карнаухов проинспектировал работы по ремонту подъездов в многоквартирном доме № 15/2 на Олимпийском проспекте, который проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В первом и втором подъездах выполнены работы по нанесению декоративной штукатурки, окраске стен и потолков. Завершается покраска металлических поверхностей.

В третьем и четвертом — наносится декоративная штукатурка, ведется окраска стен и потолков.

Во всех подъездах осталось заменить светильники и отремонтировать откосы. Завершение запланировано до конца августа. Визит главы управления ЖКХ стал важным этапом контроля над реализацией программы «Мой подъезд» в городском округе Мытищи.

Кроме того, в МКД капитально ремонтируется фасад, работы планируют закончить до конца сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.