Ремонт фасада дома № 17 в ЖК «Зеленые Аллеи» завершат к концу года

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с Денисом Маркановым, директором кластера группы «Самолёт», провел встречу с жителями дома № 17 в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». Темой встречи стала реконструкция фасадной части жилого многоквартирного дома, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«На встрече с жителями обсудили дальнейшие шаги по восстановлению фасада здания. Сейчас выполнено около 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Он уточнил, что пока погодные условия остаются благоприятными, подрядная организация ускоряет темпы выполнения работ.

«Ремонт фасада планируем завершить к концу этого года — полностью закроем контур. Завершение мелких работ запланировано на январь 2025 года», — подытожил Каторов.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи активные жители могли задать интересующие вопросы не только главе округе, но и представителям управляющей компании, а также профильным заместителям главы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.