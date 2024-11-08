Рекордное число школ будет построено в Подмосковье до конца в 2024 года

В рамках национального проекта «Образование» в Московской области реализуется ряд программ, направленных на развитие образовательной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

С января по октябрь текущего года в Московской области было введено в эксплуатацию 34 школы. До конца года планируется завершить строительство еще 8 образовательных учреждений. Этот показатель стал рекордным за девять лет.

«За последние пять лет в нашем регионе построено более 170 школ — это порядка 130 тысяч мест. Мы стремимся сократить количество вторых смен и создать условия для развития талантов наших детей, открывая новые школы с современными классами и лабораториями. Только в этом году наши школьники стали победителями трех международных олимпиад в составе сборных команд России. Также у нас 783 стобалльных результата по ЕГЭ», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

За последние пять лет в Подмосковье построено более 170 школ на 129 тысяч мест. Новые объекты оснащены современным оборудованием и реализованы в соответствии с актуальными дизайнерскими концепциями. Все проекты учитывают функциональные требования к учебным заведениям с акцентом на создание безопасной и комфортной образовательной среды. Для детей не только обновляются действующие школы, но и строятся современные образовательные комплексы. Это создаёт комфортные условия для обучения и обеспечивает доступность качественного образования для всех детей в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.