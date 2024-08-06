Реформу правил перевода земли под дома и дачи собираются провести в Подмосковье

По данным источника издания, инициативу выдвинуло министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Так, предлагается, повысить платеж за смену ВРИ участков под застройку на них объектов ИЖС и дач.

Причиной такой инициативы стал тот факт, что некоторые девелоперы, оформившие смену ВРИ участков, распродают их по более высоким ценам. Например, рыночная стоимость с/х угодий составляет порядка 150 тыс. руб. за 1 га. После изменения назначения участка под садоводство цена 1 га увеличивается до 12 млн руб., под ИЖС — до 20 млн руб. Решение проблемы спекуляции с с/х землей стало целью реформы.

Источник утверждает, что для более эффективного использования с/х земель рост платежа за смену ВРИ может увеличиться в десять раз — с 10 до 100% от разницы кадастровых стоимостей участков. Для зон комплексного развития территорий будут предусмотрены льготы.

Также предлагается установить минимальный размер участков под сельское хозяйство в 2 га. Это поможет предотвратить дробление сельскохозяйственных массивов.

Если после смены ВРИ участок не будет задействован по назначению, то будет рассматриваться возможность его возврата в с/х фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.