сегодня в 18:07

Работы по возведению школы в Зарайске завершили наполовину

На улице Московская в городском округе Зарайск активно ведутся строительные работы по возведению школы на 825 мест. Готовность составляет более 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательное учреждение строится в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано более 70 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся работы по утеплению фасада, кладка внутренних стен и перегородок, устройство системы отопления и вентиляции, монтаж оконных блоков», — уточнятся в сообщении.

Общая площадь здания составит порядка 16,3 тыс. кв. метров.

В новой школе, помимо классных кабинетов, разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.