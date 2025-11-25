Работы по реконструкции Внуковской школы в Дмитрове наполовину завершены

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета Московской области. Общая стройготовность по всем видам работ составляет около 50%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Ведется кладка перегородок на 3 этаже, монтаж вентиляционных коробов, электромонтажные и сантехнические работы, устройство стяжки пола, фасада, установка окон и витражей.

Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В нем разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал со сценическими помещениями, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой, офисная зона для педагогов и администрации.

Количество основных кабинетов — 14, специальных кабинетов — 13 (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Также будет обновлено основное здание школы.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.