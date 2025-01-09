Работы по капремонту образовательных учреждений Серпухова идут по графику

На новогодних каникулах работы по капитальному ремонту образовательных учреждений Серпухова велись в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 2 проводятся демонтажные работы на первом этаже, а на втором и третьем возводятся перегородки. В дальнейшем подрядная организация приступит к штукатурке стен. Кроме того, планируется перепланировка кабинетов.

В школе № 6 также в разгаре демонтажные работы. Они проведены уже на 80%. Осталось завершить укладку напольного покрытия на первом этаже. Следующими этапами станут работы по штукатурке, стяжке, инженерные работы и полировка. Кроме того, уже начали обновлять фасад и крышу.

В школе № 17 осуществляется демонтаж старых перегородок и напольного покрытия. На данный момент демонтаж завершен на 70%, продолжаются общестроительные работы, включая вывоз мусора. Тепловой контур был оставлен для обеспечения комфортной температуры в помещении.

Демонтаж окон проведем весной, когда погода будет более подходящей для этих работ. На объекте трудится около 20 человек, по необходимости вызывается строительная техника.

Штатно идет капитальный ремонт в школах № 1 и 9.

В детском саду деревни Васильевское уже вывезли мебель, и подрядная организация приступила к реконструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.