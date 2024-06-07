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Путин: семьи с 2 детьми смогут взять ипотеку под 6% в малых городах РФ

Ипотеку под 6% в малых городах России и регионах, где объем жилищного строительства недостаточный, смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста, сообщил глава государства Владимир Путин.

Он в пятницу выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2024. В мероприятии участвуют президент Боливии Луисо Альберто Арсе Катакора и лидер Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

«Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», — сказал Путин.

По его словам, аналогичные условия ипотеки будут действовать по всей стране для семей, планирующих построить свой дом, это особенно важно для многодетных семей.

Глава государства попросил кабмин запустить указанные программы с 1 июля 2024 года.

Путин напомнил, что действие семейной ипотеки в стране продлено до 2023 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался 5 июня. Его девиз в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Мероприятия будут идти по 8 июня.