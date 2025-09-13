сегодня в 15:54

Путин и Собянин запустили Национальный космический центр в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Национальный космический центр в Москве. Был возведен уникальный инженерный комплекс, сообщает пресс-служба Кремля.

Им будет пользоваться Роскосмос, для него Национальный космический центр в Москве станет «новым домом», добавил Собянин.

«Думаю, это один из самых современных и технологических комплексов в мире», — сказал мэр.

Площадь Национального космического центра — 280 тыс. квадратных метров. Его высота практически 290 метров.

В Национальном космическом центре есть все необходимое, чтобы заниматься наукой, разработками, управлением отраслью, подчеркнул градоначальник.