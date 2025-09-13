Путин и Собянин запустили Национальный космический центр в Москве
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Национальный космический центр в Москве. Был возведен уникальный инженерный комплекс, сообщает пресс-служба Кремля.
Им будет пользоваться Роскосмос, для него Национальный космический центр в Москве станет «новым домом», добавил Собянин.
«Думаю, это один из самых современных и технологических комплексов в мире», — сказал мэр.
Площадь Национального космического центра — 280 тыс. квадратных метров. Его высота практически 290 метров.
В Национальном космическом центре есть все необходимое, чтобы заниматься наукой, разработками, управлением отраслью, подчеркнул градоначальник.