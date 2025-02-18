Пуртов: Москва выставила на торги историческое здание в Таганском районе

На торги в Москве выставлено историческое здание, расположенное в Таганском районе. Объект имеет площадь 383 кв. м и является частью архитектурного ансамбля городской усадьбы купцов Татарниковых. Здание двухэтажное, с возможностью свободного использования, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что здание построили в 1900 году под руководством архитектора Эдмунда Юдицкого.

«Оно относится к выявленным объектам культурного наследия. Это флигель городской усадьбы Татарниковых, расположенный в районе с высокой деловой и туристической активностью, неподалеку от станции метро „Таганская“. Победителю аукциона в течение двух с половиной лет предстоит выполнить комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия», — отметил Пуртов.

Он добавил, что по окончании реставрации победитель аукциона сможет открыть там офисный, медицинский центр или другой вид бизнеса. В итоге благодаря реализации объекта на торгах возникнут новые возможности для предпринимательства, а также получится сберечь исторический облик памятника московской архитектуры.

Здание расположено по адресу: Большой Дровяной переулок, д. 13/7, стр. 2. Оно подключено к коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации.

Заявки принимают до 4 марта, а сам аукцион пройдет 14 марта на цифровой торговой площадке «Росэлторг». Необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.

В Москве на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.