Пуртов: Москва выставила на торги 8 помещений для бизнеса в Басманном районе

В Басманном районе выставлены на продажу восемь коммерческих помещений для бизнеса. Об этом сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Недвижимость в центре столицы особенно востребована у инвесторов, так как позволяет вести бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей деловой и туристической активностью. Помещения площадью от 37,5 до 409,9 квадратного метра имеют свободное назначение и подходят для реализации различных бизнес-проектов», — отметил Пуртов.

Он добавил, что заявочные кампании по этим объектам завершатся в период с 4 по 26 марта, а торги начнутся 13 марта и продлятся до 4 апреля.

Семь из восьми объектов расположены на улицах Новая Басманная, Мясницкая, Земляной Вал и на Чистопрудном бульваре. Эти помещения оснащены необходимыми коммуникациями: канализацией, водоснабжением и электричеством. Помещение в Армянском переулке подключено только к электричеству. Все объекты находятся в офисных и жилых зданиях.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Открытые аукционы обеспечивают честную конкуренцию и прозрачность процедуры.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, витриной которого является Инвестиционный портал Москвы. Сейчас инвесторы могут выбрать из более 400 нежилых зданий и помещений. Раздел «Имущество от города»содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.