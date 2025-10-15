Простор для обмана: эксперт рассказала о мошенничестве на рынке жилья

Эксперт-юрист Елена Никоненкова заявила, что сегодня мошенники заполонили рынок аренды и покупки-продажи жилья: постоянно появляются все новые и новые схемы, сообщает MIR24.TV .

По ее словам, значительно упрощает жизнь аферистам возможность передачи документов онлайн.

«Нельзя исключать и сговор с нотариусом, который выпускает документы без собственника. В моей практике был такой случай, когда гражданину пришлось доказывать, что он не мог быть в указанное время у нотариуса и подписывать доверенность», — сказала юрист.

Одним из опасных признаков на рынке недвижимости является спешная реализация апартаментов по сниженной стоимости. В таких ситуациях аферисты предлагают (зачастую пожилым людям) существенно меньшую цену, нежели фактическая рыночная оценка недвижимости, привлекая перспективой оперативной сделки. Впоследствии, после завершения продажи, от бывшего владельца нередко поступает заявление о том, что он совершил ее под влиянием мошенников.

Специалисты рассматривают возникновение подобных случаев как тревожный сигнал. Теперь покупателю недвижимости необходимо проявлять бдительность не только в отношении потенциального обмана непосредственно против него, но и в отношении вероятного мошенничества против продавца со стороны посторонних лиц.

