Производитель мороженого «Чистая линия» достроил логокомплекс в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту логистическому комплексу крупнейшего производителя мороженого «Чистая линия». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить склад площадью 9,5 тыс. кв. метров в городском округе Долгопрудный начали в августе 2023 года. Строительство завершили раньше предполагаемого срока, который был намечен на февраль 2025 года.

В трехэтажном здании предусмотрено четыре отсека. В трех из них установили современные холодильные и морозильные камеры: две рассчитаны на температуру хранения -30°C, одна — на +2…+4°C, и еще одна — на +16°C. В административно-складском блоке предусмотрены зона погрузки-разгрузки, пассажирские лифты, офисные, технические и административно-бытовые помещения.

Застройщик — один из крупнейших производителей мороженого, молочной и кисломолочной продукции и замороженного чая «Чистая линия». Как сообщалось ранее, компания инвестировала в реализацию проекта 500 млн рублей.

После ввода логокомплекса в эксплуатацию, здесь будет создано 100 новых рабочих мест, а объем производства продукции компании возрастет с 20 до 31 тыс. тонн в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.