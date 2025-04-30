Продолжается строительство новой блочно-модульной котельной в поселке Шатурторф

В Шатурторфе продолжается строительство новой современная блочно-модульная котельной. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провел совещание на объекте с генеральным директором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Соблюдая достигнутые договоренности, подрядчик нарастит темп и к 1 сентября подготовит объект к пусконаладочным работам. Держу ситуацию на личном контроле», — рассказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Новая котельная должна заработать в Шатурторфе к началу отопительного сезона. Пуско-наладочные работы должны начаться уже в сентябре.

В этом году в муниципалитете планируется строительство еще четырех котельных: в поселках Бакшеево и Радовицкий, Мишеронский и микрорайоне Керва. На еще на шести котельных, которые находятся в рабочем поселке Черусти, селе Дмитровский Погост, поселке Осаново-Дубовое, селе Середниково, а также в городе Рошаль на улице Лесная и улице Коммунаров, запланированы работы по модернизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.