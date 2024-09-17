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Приемно-отправочный парк хаба «Усады» в ОЭЗ Домодедова достроят к концу года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства приемно-отправочного парка промышленной железнодорожной станции мультимодального центра «Усады». Объект расположен на территории особой экономической зоны «Максимиха» в городском округе Домодедово. Строить приемно-отправочный парк начали в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе строительства объекта переустраивают существующую тяговую инфраструктуру и системы сигнализации, централизации и блокировки на перегоне в районе участка строительства приемно-отправочного парка.

Кроме того, установят шесть новых стрелочных переводов. На сегодняшний день по оценкам инспекторов Главгосстройнадзора стройготовность объекта превышает 70%. Завершить строительство приемно-отправочного парка планируют к концу 2024 года.

Соглашение о взаимодействии в развитии ОЭЗ подписали на ПМЭФ-2022 губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор ВТБ Недвижимости Олег Барков, руководители «Мультимодального центра Усады» Евгений Стуров и ООО «Промышленно-продовольственного кластера «Максимиха» Андрей Филатов. ММЦ «Усады» стал первым резидентом ОЭЗ «Максимиха».

В рамках проекта на территории особой экономической зоны в Домодедово строят мультимодальный центр, который станет опорным объектом ведомственного проекта Минтранспорта России. Его общая площадь составит 145 тыс. кв. метров, а объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 13 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.