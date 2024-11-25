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При поддержке Минэкологии в Щелкове добиваются сноса здания

Сотрудники Минэкологии Московской области примут участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Щелково к гражданину, правообладателю земельного участка с разрешенной категорией использования — под производственный центр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками администрации, установлено, что собственник без разрешения возвел здесь капитальное нежилое здание

Самовольная постройка размещена в охранной зоне газопровода «Щитниково-Оборино», установленной Минэкологии, где действуют ограничения на хозяйственную деятельность. В частности, капитальное строительство несет риски при эксплуатации газопровода. Администрация правомерно просит суд обязать правообладателя земель снести незаконную постройку.

По иску Минэкологии Арбитражный суд Москвы вынес решение о возмещении ущерба в размере 437 тысяч рублей от незаконной свалки в Щелкове, на землях машиностроительной компании «ФИС Модульные системы».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.