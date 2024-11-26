При поддержке Банка ДОМ.РФ в ЦФО будет построено почти 30 млн кв м жилья

С начала года Банк ДОМ.РФ заключил с застройщиками Центрального федерального округа 38 новых сделок с лимитом в 423 млрд рублей. На эти средства девелоперы построят 3,85 млн кв. м жилья. Об этом сообщил директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

«С начала 2024 года общая площадь проектов, реализуемых при поддержке Банка ДОМ.РФ, в Центральном федеральном округе достигла отметки в 30 млн кв. м. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), по количеству и площади финансируемых проектов жилья в ЦФО Банк ДОМ.РФ уверенно входит в тройку лидеров», — рассказал Александр Чобан.

В ЦФО больше всего жилья Банк ДОМ.РФ финансирует в Москве. В 2024 годуплощадь финансируемых банком проектов в столице достигла 17,9 млн кв. м. На втором месте — Московская область, там общая площадь финансируемых банком проектов составила 9,2 млн кв. м. В Тульской области — выросла до 1,2 млн квадратных метров, регион расположился на третьем месте.

Одно из ключевых направлений деятельности Банка ДОМ.РФ — финансирование проектов комплексного развития территорий в Центральном федеральном округе. В 2024 году портфель заключенных банком сделок по финансированию проектов КРТ в ЦФО достиг отметки в 857,6 млрд рублей. Это проекты на земельных участках с градостроительным потенциалом 6,6 млн кв. м в Москве, Московской, Липецкой, Ярославской и Белгородской областях.

«Механизм комплексного развития территорий за несколько последних лет стал новым драйвером развития строительной отрасли. Для регионов — это возможность решить вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, а также начать более эффективно использовать территории городов и привлекать частные инвестиции для создания комфортной среды, в том числе развитие инфраструктуры. Для застройщиков — это понятные правила игры в части инфраструктурной нагрузки на проект и вывод на рынок более привлекательного для покупателей продукта. И, самое главное, для жителей городов — это возможность улучшить свои жилищные условия, получить новое жилье, соответствующее современным стандартам комфорта и безопасности», — подчеркнул директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

При поддержке Банка ДОМ.РФ в стадии реализации находится 62 проекта КРТ в 24 субъектах Российской Федерации. С начала 2024 года портфель проектного финансирования КРТ в банке увеличился на 44%. Общий объем лимитов достиг отметки в 1,3 трлн рублей. Этот портфель позволит обеспечить комфортным жильем более 160 тыс. семей.