Председатель Жилищного комплекса Петербурга рассказал о приоритетных планах

В осенний период 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Дениса Удода на должность председателя Жилищного комитета. В интервью Удод обозначил свои приоритетные цели на новом посту, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Его основной задачей является создание комфортных условий проживания для петербуржцев, особенно в зимний период. Он обращает внимание на важность тепла, света и качества ремонта в жилых домах, а также на чистоту и порядок на дворовых территориях.

Удод также прокомментировал вопрос задолженности жителей по взносам за капитальный ремонт, подчеркивая, что финансовая поддержка фонда капремонта зависит от ответственности граждан. Он указал на необходимость понимания того, что жилье — это совместная собственность, за содержание которой все жильцы несут ответственность.

Кроме того, новый председатель раскрыл информацию о различных формах государственной помощи гражданам для улучшения жилищных условий. В 2024 году предусмотрено более 3 тысяч квартир для нуждающихся, а также значительные субсидии для покупки жилья. Число очередников уменьшается, что свидетельствует о результативности программы. В этом году более 6 тысяч семей смогут рассчитывать на муниципальную поддержку.

«Город уделяет беспрецедентное внимание этим вопросам: из бюджета постоянно выделяются деньги на приобретение квартир, на выдачу жилищных сертификатов (субсидий на улучшение жилищных условий)», — заявил эксперт.