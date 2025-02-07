Предприниматели столицы могут приобрести помещения в Нижегородском районе

Москва выставила на торги три коммерческих помещения свободного назначения, которые расположены в Нижегородском районе, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты имеют площадь от 82,5 до 127,7 кв. м и находятся на первых этажах жилых домов.

«Помещения находятся на первых этажах новостроек: два — на ул. Нижней Хохловке и одно — на Нижегородской. Они имеют отдельный вход, подключены ко всем коммуникациям. Расположение в районе транспортно-пересадочного узла „Нижегородская“ делает помещения особенно привлекательными для открытия бизнеса, а свободное назначение позволяет предпринимателям выбрать наиболее подходящий для себя вариант использования. Заявочные кампании завершатся 11–12 февраля в зависимости от лота», — прокомментировал Пуртов.

Торги пройдут 20–21 февраля на электронной торговой площадке«Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».