сегодня в 09:10

Предприниматели Москвы узнают о бесплатных консультациях по землепользованию

Онлайн-встреча пройдет 16 января в 16:00.

Спикером выступит начальник информационно-консультационного отдела управления внешних коммуникаций ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Наталия Федорова.

На мероприятии предпринимателям расскажут о деятельности Информационно-консультационного центра (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости, эксперты которого предоставляют онлайн- и офлайн-консультации в сфере имущественно-земельных отношений. Участники узнают, как обратиться в центр и какие вопросы чаще всего задают пользователи объектов недвижимости.

Также слушателям напомнят, какие образовательно-тематические мероприятия проводятся на базе ИКЦ для правовой поддержки предпринимателей.

Принять участие в вебинаре можно по ссылке.