Предприниматели могут приобрести 8 машино-мест в центре Москвы

Столица выставила на торги 8 машино-мест в подземных паркингах, которые расположены в центральных районах города, сообщает пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Так, 4 машино-места доступны в подземном паркинге на ул. Большой Калитниковской. Три лота располагаются на ул. Бауманской. Еще один — в подвальном помещении жилого дома на ул. Пресненский вал.

«Машино-места — востребованные лоты на городских торгах. За 10 месяцев этого года жители приобрели у города свыше 8,5 тыс. парковочных мест в разных округах столицы. Сегодня город предлагает автовладельцам 8 машино-мест в Таганском, Басманном и Пресненском районах площадью от 10,5 до 26,2 кв. м. Они будут реализованы посредством аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 17 декабря по 23 января в зависимости от выбранного лота», — уточнили в пресс-службе столичного департамента.

Прием заявок завершится в период с 9 декабря по 14 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.