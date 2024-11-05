Предприниматели могут купить коммерческое помещение в Хорошевском районе Москвы

Столица выставила на продажу в Хорошевском районе нежилое помещение свободного назначения. Площадь объекта составляет 208 кв. м, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что у московских предпринимателей помещения на первых этажах востребованы. В первом полугодии текущего года на городских аукционах реализовали более 1,1 тыс. таких лотов.

«Выставленный на торги объект расположен на первом этаже жилого дома по адресу: Ходынский бульвар, д. 13, недалеко от станции метро „ЦСКА“ в районе с развитой инфраструктурой и высоким пешеходным трафиком. Стоимость объекта определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 29 ноября», — сказал Пуртов.

Благодаря свободному назначению в помещении можно открыть любое предприятие из сферы услуг — пункт выдачи заказов, ателье, аптеку, кафе или магазин. Помещение оборудовано отдельным входом и подключено к основным коммуникациям.

Заявки принимают до 20 ноября. Чтобы поучаствовать в торгах, необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Москва регулярно выставляет коммерческие объекты на торги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2014 года продажи недвижимости города увеличились в 13 раз.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является инвестпортал Москвы. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.