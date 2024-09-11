Предприятие по производству клея построят в Ногинске на земле за 1 рубль

Подмосковный производитель клеев-расплавов, ПВХ-пластизолей, печатных красок и лаков расширит производство своей продукции. Участок для реализации импортозамещающего проекта на территории Богородского городского округа инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль». На новом предприятии планируется запустить производство продукции, которая позволит заместить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В расширение производственных мощностей компания инвестирует около 270 млн рублей. Приступить к строительству новой площадки планируется в III квартале 2025 года, а уже через год, на III квартал 2026 года, намечен запуск предприятия. На первом этапе компания рассчитывает производить около 580 тонн клея, в течение двух лет этот объем будет увеличен до 2,3 тыс. тонн готовой продукции. В течение пяти лет предприятие планирует выйти на проектную мощность», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Клеи, краски и лаки, которые производятся на предприятии, применяются в самых разных сферах. Так, например, в деревообрабатывающей промышленности клей используется для облицовывания профильных деталей и приклеивания материала; в полиграфии — для изготовления книг, каталогов, брошюр, журналов методом бесшвейного клеевого скрепления; в пищевой и перерабатывающей промышленностях — для склеивания и запечатывания упаковки, изготовленной из картона, а также для изготовления бумажных пакетов и др.

Для строительства производственно-складского комплекса площадью 1 440 кв. метров, запуск которого позволит значительно увеличить выпуск заявленной продукции и частично заменить импорт, министерством имущественных отношений Московской области предоставлен земельный участок площадью 3 800 кв. метров.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.